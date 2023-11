Van plant tot pand: kabinet stimuleert bouw met vezelgewassen

Verduurzamen niet eenvoudig

Klimaatspecialist Heleen Ekker van RTL Nieuws: "De bouw is een van de sectoren die erg veel grondstoffen en materialen gebruikt. Ook wordt er in de bouw veel CO2 uitgestoten. Daarom wordt het belangrijk gevonden om steeds meer in te zetten op materialen die hergebruikt kunnen worden, of te kiezen voor materialen die een biologische oorsprong hebben. Voorbeelden zijn houtbouw of het gebruik van hennep en vlas."

"Er wordt inmiddels al jaren gesproken over het verduurzamen van de bouw. Maar dit blijkt niet zo eenvoudig. Bedrijven vinden het ingewikkeld en zijn bang voor hoge kosten. Het lijkt dus verstandig dat de overheid deze ontwikkeling actief gaat stimuleren. De vraag is wel of het voldoende zal zijn om de uitstoot in de bouw echt flink te laten dalen."