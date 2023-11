NOC*NSF verbaasd over ophef rond filmpje Verhoeven en Yeşilgöz

De VVD deelt het filmpje op hun sociale media met de begeleidende tekst: "Onze lijsstrekker Dilan Yeşilgöz ging samen met Rico Verhoeven de ring in." Een woordvoerder van het NOC*NSF laat weten er geen problemen mee te hebben dat de VVD de video heeft gepromoot. "We zijn juist blij met de aandacht. Het was wel handiger geweest om de context direct te vermelden, namelijk de sportcampagne."

Frans Timmermans op het voetbalveld

De sportkoepel is een campagne begonnen in de hoop om sport hoger op de politieke agenda te zetten. Ook Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Rob Jetten zitten in een filmpje. "Die politici delen de beelden op hun eigen kanalen. Die worden alleen een stuk minder goed minder goed bekeken. Dat komt ook omdat ze nog niet zo lang online staan", zegt de woordvoerder.

De koepel denkt dat Verhoeven geschrokken is van alle reacties omdat het filmpje zo enorm goed wordt bekeken. "Daar zitten ook negatieve reacties tussen. Dat vinden we natuurlijk vervelend voor Rico. Hij is goed dat hij duidelijk maakt dat hij niet pro-VVD is en dat hij duidelijk maakt dat hij dit voor de sport doet."