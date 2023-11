Wilders popelt om te regeren en hoopt dat Omtzigt tot inkeer komt

Uit een recente peiling van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 17 procent Wilders een goede premier zou vinden. "Ik zit nu in de rol van oppositie. In de rol van premier ben ik anders."

Als de PVV niet de grootste wordt, blijft Wilders in de Kamer. "Als we tweede of derde worden, dan blijf ik in de Tweede Kamer. Maar ik hoop natuurlijk dat we de grootste worden", besluit Wilders.