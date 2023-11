VVD-leider Yesilgöz: 'Ik denk dat Omtzigt geen premier wil worden'

Gisteren zei Pieter Omtzigt tijdens het RTL-debat dat hij nog niet weet of hij premier wil worden. Yesilgöz zegt vandaag bij het radioprogramma Dit is de Dag dat ze er eigenlijk van uitgaat dat 'hij het niet gaat doen'.

Recht op duidelijkheid

"Als je zo lang twijfelt over zo'n zwaar ambt, dan wil je niet", aldus de VVD-leider. De kiezer heeft recht op duidelijkheid nu de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur staan, vindt ze – ook over Omtzigts partijprogramma. "Wat zijn de kosten en wil je premier worden? Het is echt bijna 22 november, hè."