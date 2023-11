Doorrekenen partijplannen is wel zo duidelijk, maar heeft ook nadelen

Suyker denkt dat de partijen die hun programma niet laten doorrekenen makkelijker 'gratis bier uitdelen' dan partijen die dat wel doen. "Het totale kostenplaatje zit er niet in bij de partijen die niet laten doorrekenen. Ze geven een wensenlijstje van wat ze willen gaan doen. Wat er als totaal onder de streep staat, kun je in de verkiezingsprogramma’s niet zien. Het CPB is meedogenloos, je moet heldere maatregelen aanleveren en onder de streep kun je zien wat dat betekent voor de begroting, de werkloosheid en de koopkracht."

Vage maatregelen

Wat opvalt bij de doorrekeningen van Suyker? "Over het algemeen veel vage maatregelen waarvan ik niet kan zeggen of ze één miljoen of één miljard kosten. Partijen die vooral extra uitgaven willen en hier en daar de belasting willen verlagen. Bij al deze partijen loopt het tekort op, vergeleken met als er geen maatregelen waren genomen."

Deze partijen slaan dus een gat in de schatkist, zo is dankzij Suyker's doorrekeningen duidelijk geworden. Al wisselt dat wel sterk per partij.

Woensdag duidelijkheid

Van alle politieke partijen die meedoen aan de doorrekeningen van het Centraal Planbureau weten we woensdag hoe het planbureau tegenover de plannen staat. Dan weten we dus ook van veel partijen wat de beloften waard zijn.