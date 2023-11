Ophef om gesprek Tweede Kamer met parlementariër Israël die Palestijnen wil verdrijven

'Dit kan niet'

D66'er Sjoerd Sjoerdsma vindt een videogesprek waarbij ook Kallner aanwezig is 'absoluut niet kunnen'. "Wij vinden dan ook dat dit gesprek niet door kan gaan", zegt hij. "We trekken de grens wat strafbaar is. Ariel Kallner doet een verwerpelijke oproep, namelijk die tot een tweede, etnische zuivering van Palestijnen in Gaza. Ik vind dat de Kamer op geen enkele manier een podium mag zijn voor mensen die geweld oproepen." Sjoerdsma zal dan ook niet aanwezig zijn.

Andere Kamerleden zijn wel aanwezig bij het gesprek, dat in beslotenheid plaatsvindt. Volgens de laatste gegevens hebben zich aangemeld: Kees van der Staaij (SGP), Derk Jan Eppink (BBB), Wybren van Haga en Ruben Brekelmans (VVD).