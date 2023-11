Hogere hypotheek voor energiezuinig huis, oud-studenten en alleenstaanden

Huishoudens kunnen volgens het kabinet 'verantwoord' een hogere hypotheek aangaan als het energieverbruik in een huis laag is of als er energiebesparende maatregelen zijn genomen. Dat schrijft het kabinet vandaag in een brief.

Meer lenen

Daarom hangt vanaf 1 januari de maximale toegestane hypotheek voor huishoudens voor een deel af van het energielabel van de woning. Voor de aanschaf van een woning met een beter label kan meer worden geleend dan voor een woning met een slecht energielabel. Dat bedrag varieert van 5.000 euro (voor label C,D) tot 50.000 euro (voor een zogenaamde nul-op-de-meter-woning) extra.

Verduurzamen

Vanaf volgend jaar mag er ook meer geleend worden voor het verduurzamen van woningen met slechte labels. Het extra bedrag dat extra geleend mag worden voor energiebesparende maatregelen wisselt tussen de 10.000 en 20.000 euro (voor huizen met energielabels E,F,G).