Zoveel impact heeft verkiezingsdebat op tv: 'Eén blunder is desastreus'

Meester in de debatten

Wie is de meester in de debatten? Absoluut Mark Rutte, zegt Frits Wester. "Hij is zowel inhoudelijk als non-verbaal ijzersterk. Niemand kon hem eigenlijk aan." Ook al ging het zelfs bij Rutte weleens mis. Tijdens een NOS-debat in 2019 was hij zijn tekst kwijt en riep hij de hulp in van zijn assistent Carolien (zie video hierboven). "Dat was een black-out die, door de manier waarop hij het opving, heel grappig en leuk gevonden werd. Het heeft daardoor in de peilingen geen effect gehad."

Maar in een één-op-ééndebat met toeslagenslachtoffer Kristie Rongen kreeg Rutte het wel moeilijk.

Veel zwevers

Volgens opiniepeiler Gijs Rademaker zweeft de meerderheid van de kiezers nog. "Ze twijfelen tussen twee of meer partijen. De grootste groepen twijfelaars zweven rond de partijen van NSC en BBB. Met zulke grote groepen twijfelaars kan er de komende weken nog valles veranderen. We zien vaak dat de peilingen pas de laatste weken echt in beweging komen. Tv-debatten spelen een duidelijke rol bij die oriëntatie."

Rademaker vroeg aan het begin van deze campagne welke zaken voor kiezers belangrijk zijn. "En 1 op de 10 zegt dat verkiezingsdebatten een belangrijke rol spelen. De rol is natuurlijk in het echt groter: de grote tv-debatten kleuren het beeld van lijsttrekkers, niet alleen tijdens de uitzending maar ook omdat de fragmenten tot dagen erna nog besproken worden in tal van media."