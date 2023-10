'Sociaal onveilige werkomgeving onder oud-Kamervoorzitter Arib'

Er is onder oud-Kamervoorzitter Khadija Arib sprake geweest van een sociaal onveilige werkomgeving. Arib sloot ambtenaren uit van besprekingen en maakte zich schuldig aan stemverheffing. Dat schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een begeleidende brief bij het langverwachte rapport over het functioneren van Arib.

Vandaag is de samenvatting van dat rapport naar buiten gebracht. Daarin komt naar voren dat van de zeventien in de anonieme brieven omschreven situaties – die duiden op een sociaal onveilige werkomgeving – er zestien worden ondersteund door informatie die de onderzoekers hebben gekregen. Emotioneel geleden Het huidige bestuur van de Tweede Kamer zegt het 'ten zeerste' te betreuren dat betrokken ambtenaren te maken hebben gehad met een sociaal onveilige werkomgeving. Negen mensen hebben emotioneel geleden door het optreden van Arib. Kamervoorzitter Vera Bergkamp zegt: "We betreuren het dat deze mensen te maken hebben gehad met een sociaal onveilige situatie." Bekijk haar reactie hier: Bergkamp over gedrag Arib: 'Negeren, uitsluiten en negatieve verbale communicatie’ 01:17 ✕ Daarbij gaat het om diverse situaties. Zo sloot Arib ambtenaren uit van besprekingen, negeerde ze (kritische) ambtenaren, mengde ze zich in beslissingen die vanuit de ambtelijke organisatie genomen zouden moeten worden. Ook zou de oud-voorzitter een valse aantijging hebben gedaan tegen een ambtenaar en zich schuldig hebben gemaakt aan incorrecte verbale omgangsvormen. Arib zou geen excuses hebben aangeboden en zich ook niet hebben laten aanspreken op haar gedrag, aldus het onderzoeksrapport. Wat er gaat gebeuren met de bevindingen is nog niet duidelijk. Er wordt in ieder geval gekeken naar nazorg. Lees ook: Arib neemt advocaten in de arm en eist opheldering over klachten Arib was van 2016 tot 2021 voorzitter van de Tweede Kamer. Na de laatste verkiezingen wilde ze weer voorzitter worden, maar verloor ze van Vera Bergkamp (D66). Ook attent en betrokken Ruim een jaar geleden kondigde het dagelijks bestuur van de Kamer aan een onderzoek in te stellen naar Arib omdat onder haar een schrikbewind zou zijn gevoerd in de tijd dat ze Kamervoorzitter was. Arib weigerde daaraan mee te werken. De onderzoekers benadrukken overigens ook dat Arib als Kamervoorzitter 'zeer bekwaam' was, en op momenten 'attent en betrokken' was. Reactie Arib: 'uiting van achterbakse politiek' "Ik zal niet ingaan op anonieme aantijgingen en een samenvatting van 17 anonieme verklaringen van de 19 geïnterviewden", laat oud-Kamervoorzitter Arib weten. "De anonimiteit faciliteert het ontlopen van verantwoording en verantwoordelijkheid. De anonieme beschuldigingen zijn instrumenten geworden om gekozen volksvertegenwoordigers politiek uit te schakelen of het werk onmogelijk te maken." "Dit onderzoek is een uiting van achterbakse politiek en is ingesteld en uitgevoerd om mij als persoon te beschadigen. Daardoor is ook het vertrouwen en het aanzien van de politiek en ons parlement beschadigd."