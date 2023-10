Miljoenen voor schoolbiebs en leescoaches: 'Leesniveau kinderen moet echt beter'

Op de Utrechtse basisschool De Kaleidoskoop weten ze wel hoe ze kinderen aan een boek moeten krijgen. De school heeft niet alleen een eigen schoolbieb met de nieuwste titels. Leesconsulenten van de plaatselijke bieb helpen ook om lezen aantrekkelijker maken. Zoals leesconsulent Müzeyyen Ugsal.

"Ik kom elke week vier uur op de school om de leerkrachten en leerlingen te helpen om een leuk passend boek te kiezen. Leesbevordering en leesplezier staan voorop." Müzeyyen stelt verder een leesplan op en helpt kinderen om spannende titels te vinden.

De school krijgt daarbij geld van de overheid.

Minder goed lezen

Het kabinet gaat nu 74 miljoen uitgeven om de samenwerking tussen bibliotheken en scholen verder uit te werken. Hard nodig; want het is beroerd gesteld met de leesvaardigheid van basisscholieren. Slechts de helft van de kinderen haalt aan het eind van het basisonderwijs niveau 2F, de minimale vaardigheid om mee te kunnen komen in de maatschappij, meldde de onderwijsinspectie vorig jaar nog.

"Er is echt werk aan de winkel. Het leesniveau van kinderen is gewoon niet goed genoeg", zegt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul. Door samen te werken met bibliotheken moet het lezen verbeteren. "De bibliotheekmedewerkers zijn dé experts. Zij weten als geen ander hoe je kinderen aan het lezen kan krijgen. Zij kunnen als geen ander scholen helpen", zegt staatssecretaris Gunay Uslu.