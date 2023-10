13 veroordeelde terroristen kregen 'bewijs van goed gedrag'

Gewoon aan de slag

Twee weken geleden meldde de NOS dat een veroordeelde IS'er, een 39-jarige vrouw, gewoon bij Vluchtelingenwerk aan het werk kon. In 2019 werd de vrouw veroordeeld tot 30 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Rotterdam achtte bewezen dat ze naar Bagdad is afgereisd om zich aan te sluiten bij IS.

Volgens Vluchtelingenwerk kon de vrouw een geldige verklaring omtrent het gedrag (vog) overleggen. Die kreeg ze, ondanks haar veroordeling. Hoe het kan dat de vrouw ondanks haar veroordeling een vog heeft gekregen, kon het verantwoordelijk ministerie van Justitie niet zeggen.