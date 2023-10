Verbod op zonneparken in weiland en natuur: 'De ruimte is schaars'

Verordeningen

Het verbod op zonneparken op agrarische en natuurgronden wordt vastgelegd in alle provinciale verordeningen. Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk. Zo blijft het bijvoorbeeld toegestaan om zonnepanelen op het dak van een stal te leggen, als het elektriciteitsnet het aan kan. Ook als sprake is van bestemmingswijziging kan een uitzondering worden gemaakt. Maar in principe mag het dus niet.

Het verbod geldt voor nieuwe initiatieven. Plannen die nu al in ontwikkeling zijn en afwijken van de nieuwe afspraken kunnen gewoon doorgaan.

Volgorde

Het Rijk heeft met de andere overheden een volgorde afgesproken voor het plaatsen van zonnepanelen. Ze moeten dus bij voorkeur op daken of gevels van gebouwen komen. Op de tweede plaats komen onbenutte terreinen in bebouwd gebied, op de derde plaats onbenutte terreinen in landelijk gebied en op de vierde plaats landbouw en natuurgronden.

Over die laatste categorie is nu afgesproken dat provincies er in principe geen vergunningen meer voor verlenen.