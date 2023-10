Brandbrief over bezuiniging ov: 'Bereikbaarheid scholen onder druk'

Gedeputeerde Frederik van Zevenbergen uit Zuid-Holland: "Nog geen twee weken geleden vierden we dat de kamer unaniem het OV steunt en prijsstijgingen en afschaling van het OV heeft voorkomen door 300 miljoen vrij te maken. En nu krijgen we deze klap en zijn we feitelijk weer terug bij af."

"Het OV heeft al heel veel te lijden gehad van de coronapandemie", aldus Van Zevenbergen. "Dit is juist het moment om te investeren in het OV. Om te zorgen voor herstel en op termijn groei van het OV-netwerk, dat de studenten nu en in de toekomst heel hard nodig hebben."

Geen subsidie van onderwijs voor ov

Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf zei deze week in de Tweede Kamer dat hij vindt dat geld dat is bestemd voor het onderwijs niet naar het openbaar vervoer moet gaan. "Ik snap de zorgen over het regionaal vervoer, maar onderwijsmiddelen zijn niet bestemd om het openbaar vervoer te subsidiëren. Het is heel belangrijk dat studenten ook een eerlijke prijs betalen, gebaseerd op de actuele reisbewegingen."