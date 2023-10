Wilders slaat een mildere toon aan, maar meeregeren is nog ver weg

Valt wel mee met die mildere toon

"Van buiten lijkt het misschien milder, maar de boodschap is nog altijd radicaal. De aanpassingen zijn echt beperkt", zegt Léone de Jonge. Zij is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in populisme. "De PVV is nog écht altijd radicaal rechts", zegt ze.

Veel is nog hetzelfde, stelt De Jonge. Zo is de PVV nog altijd tegen islamitische scholen, korans en moskeeën en geen dubbele nationaliteiten. "De PVV staat nog altijd op gespannen voet met de liberale democratie. Bijvoorbeeld als het gaat om het beschermen van minderheden." Ook weigert Wilders nog altijd zijn uitspraak over 'minder Marokkanen' terug te nemen. De PVV-leider werd daarvoor veroordeeld wegens 'groepsbelediging'.

Regeren heeft risico's

Aan meeregeren kleven voor de PVV ook risico's. "Dat geldt natuurlijk voor alle partijen, maar Wilders floreert als geen ander in het voeren van oppositie", zegt De Jonge. "Regeren heeft als risico dat je een zwakker profiel krijgt, omdat je compromissen moet sluiten. Wilders heeft juist veel meer te winnen in die rol van oppositie. In het tegen dingen aanschoppen en thema's rond migratie en islam aankaarten."

De PVV heeft geen macht, maar wel veel invloed, stelt De Jonge. "Juist in zijn oppositierol heeft hij veel in beweging gezet. En kan hij zijn stempel op de politieke agenda drukken."