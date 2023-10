Kabinet zoekt grote locaties voor woningbouw na 2030

De nieuwe locaties komen bovenop de 17 al aangewezen gebieden voor grootschalige woningbouw in de meest verstedelijkte gebieden van Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en de Brabantse Stedenrij. Daar worden tot en met 2030 in totaal 288.000 huizen gebouwd, ongeveer 30 procent van de in totaal 981.000 woningen die minister De Jonge tot en met 2030 wil realiseren.

Niet genoeg

In de jaren daarna is op deze 17 locaties ruimte voor nog eens ruim 300.000 nieuwe woningen. Maar dat is volgens De Jonge nog lang niet genoeg om in de behoefte aan woningen te voorzien.

De demissionair minister wijst er op dat er nu een tekort is van 400.000 woningen en dat de bevolking de komende decennia fors groeit.