Blokkades A12 voorlopig van de baan: Kamer steunt motie naar onderzoek afbouwen fossiele subsidies

De actiegroep laat aan RTL Nieuws weten 'blij te zijn dat de motie wordt aangenomen'. "We gaan dan tot de kerst niet meer de A12 blokkeren", zegt een woordvoerder.

De motie roept het kabinet op voor het kerstreces met de scenario's te komen.

Gejuich

CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, Volt en het Lid Gündoğan steunen de motie van GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren. Uiteindelijk heeft ook de VVD voorgestemd. Daarmee heeft driekwart van de Kamerleden voorgestemd. Op de publieke tribune is het stemresultaat met gejuich ontvangen door activisten van Extinction Rebellion.

Silvio Erkens van de VVD zei vlak voor de stemming dat zijn partij nog steeds tegen een 'abrupte afbouw' van fossiele subsidies is. Dit zou de energierekening van huishoudens opstuwen en bedrijven over de grens jagen. "Daarmee zouden we ons eigen straatje schoonvegen en het klimaat niet helpen."

Interpretatie motie

Maar het Kamerlid kan zich vinden in de interpretatie van klimaatminister Rob Jetten van het verzoek om uit te denken hoe fossiele subsidies in twee, vijf of zeven jaar kunnen worden afgebouwd. De bewindsman ziet dit als een suggestie van de indieners van de motie en haalt daaruit dat ook over langere termijnen mag worden nagedacht.

Op deze manier is volgens Erkens 'een meer gerichte discussie' over de subsidies mogelijk. Hij staat er positief tegenover om te stoppen met 'fiscale vrijstellingen' - zoals hij ze zelf noemt - als deze verduurzaming in de weg staan.