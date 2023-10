Hoe groot wordt het stembiljet? Alle partijen leveren kandidatenlijst in

Meedoen aan verkiezingen best eenvoudig

Het is in ons land redelijk eenvoudig om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Als nieuwe partij schrijf je je in bij de Kiesraad.

Dan moet je per kiesdistrict, in totaal zijn het er twintig, dertig ondertekende verklaringen hebben van kiezers hebben. En je betaalt een waarborgsom van 11.250 euro, die je als partij terugkrijgt als driekwart van de stemmen wordt gehaald die nodig is voor 1 zetel.