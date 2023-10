RTL komt met twee tv-debatten rond Tweede Kamerverkiezingen

RTL organiseert rond de Tweede Kamerverkiezingen twee politieke tv-debatten. Het eerste debat is op zondag 5 november tussen drie lijsttrekkers van de grootste partijen. Het tweede debat is op 12 november. Daarin gaan zes lijsttrekkers in debat over problemen van Nederlanders zoals die naar voren komen uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel.

Het eerste grote RTL-verkiezingsdebat vindt op 5 november plaats en komt live vanuit het Amsterdamse debatcentrum Felix Meritis. Onder leiding van Daphne Lammers en Fons Lambie gaan de lijsttrekkers van de grootste partijen in de peilingen in debat. Dat zullen dan de drie grootste partijen zijn uit de Peilingwijzer van 26 oktober 2023, maar afhankelijk van die peilingen kan daar nog een vierde partij bij komen. Tweede debat op 12 november Een week later, op 12 november, wordt het tweede grote debat gehouden. Daarin zullen Renze Klamer, Jetske Schrijver en Frits Wester in gesprek gaan met zes lijsttrekkers. Dit zijn de lijsttrekkers van de zes grootste partijen volgens de Peilingwijzer op 1 november. Ook hier geldt dat het debat kan worden uitgebreid, in dit geval tot maximaal zeven partijen. Meedoen aan het RTL Nieuwspanel? Van kabinet tot koningshuis, van geld tot gezondheid: in het RTL Nieuwspanel kun jij meepraten over welke kant Nederland op moet. Laat je stem horen! Aanmelden kan hier. Naast deze twee grote debatten is er de week vóór de verkiezingen elke avond een lijsttrekker te gast bij de talkshow BEAU. Op de dag van de verkiezingen op 22 november doet RTL Nieuws de hele dag live verslag vanuit het land. Uitslagenavond 's Avonds is er dan vanaf 20.30 uur live RTL de Verkiezingen: de Uitslagenavond, gepresenteerd door Daphne Lammers en Beau van Erven Dorens. Ook Fons Lambie schuift dan aan voor een eerste duiding van de uitslagen. De dag na de verkiezingen, op 23 november, wordt het in de vroege ochtend gevolgd door RTL de Verkiezingen: de Uitslagenochtend met Carien ten Have, Robbie Kammeijer en Frits Wester. RTL Ontbijtnieuws Vanaf woensdag 8 november staan tien uitzendingen van het RTL Ontbijtnieuws elke ochtend in het teken van de verkiezingen. Robbie Kammeijer en Frits Wester bespreken in de studio de campagne en elke ochtend wordt een andere lijsttrekker op locatie geïnterviewd door politiek verslaggevers Floor Bremer, Marieke van de Zilver en Roel Schreinemachers.