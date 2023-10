Chaos bij 50PLUS vlak voor belangrijke deadline: 'Ruzie maken zit in het DNA'

Jan Nagel zegt op zijn beurt daarover: "Misschien heb ik dingen verkeerd gedaan. Maar ik heb die partij groot gemaakt en ervoor gezorgd dat we in het parlement kwamen. In het Europees Parlement en in alle Staten. Ik heb tijdens ruzies wel altijd partij gekozen, en ja; daar maak je niet altijd vrienden mee."

Door de decentralisatie is de centrale leiding ontmanteld, vindt Nagel. Over zijn rol in dit nieuwste conflict: "Ik probeer in deze ruzie bruggen te slaan. Hierin heb ik part nog deel."

Komt het goed?

Komt het nog goed met 50PLUS? Schrijver Boerboom denkt van niet. Het aantal leden neemt ook snel af; van 10.000 in de hoogtijjaren naar 1000. "Leden grappen daar ook over: de natuur helpt daar ook wel een handje aan mee."

Oprichter Jan Nagel houdt hoop: "Het zou van de gekke zijn als we niet aan de verkiezingen mee zouden doen. Dit had nooit zo moeten verlopen. We hebben een enorm sterke naam en en groot kiezerspotentieel."

Politiek commentator Frits Wester onderschrijft dat: "Er zijn veel ouderen in ons land, en als de partij zich in zou zetten op die thema's waar ouderen zich zorgen over maken, noem pensioenen en ouderenzorg, zouden ze best wat zetels kunnen halen." Wester besluit: "Helaas zie je, en dat zag je ook met andere ouderenpartijen die ons land heeft gekend, een grote gemeenschappelijke deler: ruzie maken."