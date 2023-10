Rutte: 'Verschrikkelijk wat we tienduizenden ouders hebben aangedaan'

De parlementaire enquêtecommissie onderzoekt onder meer wat er fout is gegaan met de kinderopvangtoeslag. Rutte werd al eerder gehoord, maar vandaag werd hij verhoord over zijn rol als minister-president. Zijn vorige kabinet is afgetreden vanwege de toeslagenaffaire.

Ook vandaag trok de premier weer het boetekleed aan. "Ik vind het een schande dat we er niet in geslaagd zijn om niet voor 2019 met elkaar vast te stellen dat er zich een drama aan het voltrokken was op het terrein van de kinderopvangtoeslag", zei hij.

Verhoord

Rutte weerspreekt het beeld dat fraude met uitkeringen en toeslagen een groot thema was bij de vorming van zijn eerste twee kabinetten. Het ministerie van Sociale Zaken kreeg weliswaar opdracht met fraudebestrijding 180 miljoen euro te bezuinigen, maar op het grote geheel was dat volgens hem 'verwaarloosbaar'.

"We kijken nu natuurlijk door een rietje naar fraude", zei Rutte tijdens het verhoor dat ruim drie uur duurde. Maar hij kan zich niet herinneren dat dit destijds ook zo belangrijk werd gevonden. Bijvoorbeeld bij de formatie van wat zijn eerste kabinet zou worden, was de aanpak van fraude 'niet het hoofdonderwerp'.

Miljarden bezuinigen

De premier bracht verder in herinnering dat destijds voor 51 miljard euro moest worden bezuinigd en hervormd. "Dat zijn natuurlijk bizarre bedragen." Dat het ministerie zei het gevraagde bedrag niet te kunnen ophalen met de aanpak van fraude, maakte geen indruk. Het gebeurde veel vaker dat departementen 'terugduwden' toen zij hoorden hoeveel er bespaard moest worden