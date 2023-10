Tweede Kamer wil fok- en houdverbod voor bijtgevaarlijke honden

Betere registratie

Onderdeel van het plan van de VVD is ook dat er in Nederland een betere registratie komt van bijtincidenten. Nu is er sprake van een landelijk hondendossier, waar maar een paar gemeenten gegevens voor leveren. Daardoor wordt niet goed in kaart gebracht wat de problemen zijn en welke honden daarvoor verantwoordelijk zijn.

''We moeten er voor zorgen dat alle gemeenten hier aan gaan meewerken, door ze te ondersteunen en te faciliteren. In principe zou het dan moeten werken. En desnoods moeten we de registratie verplicht maken, maar misschien is dat niet nodig'', aldus Haverkort.

Minister Adema

De VVD vraagt aan demissionair minister Piet Adema van Landbouw om het plan verder uit te werken. De minister werkt al aan houd- en fokverboden voor dieren die door hun kenmerken permanent lijden. Deskundigen bepalen welke kenmerken verboden moeten worden omdat ze in strijd zijn met het dierenwelzijn. Het lijkt de VVD logisch als voor de aanpak van bijtgrage agressieve honden bij dit systeem wordt aangesloten. Ook hier zullen deskundigen moeten omschrijven welke kenmerken horen bij bijtgrage agressieve honden.