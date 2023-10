Meerderheid Tweede Kamer toch voor omstreden spreidingswet

Het was lang spannend of de spreidingswet het zou gaan halen. Want de wet ligt politiek gevoelig. Vooral het dwangelement stuit verschillende fracties tegen de borst. Zo trok de VVD na de val van het kabinet de steun voor de spreidingswet in.

Een meerderheid van de Kamer gaf vorige week al aan in te stemmen met een ander wijzigingsvoorstel van het CDA. Dat regelt dat gemeenten meer tijd krijgen om opvangplekken te zoeken voor asielzoekers.

Steun teruggetrokken

Vrijwilligheid staat voorop in het wijzigingsvoorstel, maar dwang blijft gehandhaafd als gemeenten weigeren asielzoekers op te vangen. Ook in het wetsvoorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) staat vrijwilligheid voorop. De periode waarin gemeenten vrijwillig opvangplekken kunnen aanmelden, is echter korter.

Tijdens het debat vorige week trok de BBB op het laatste moment de steun in voor het wijzigingsvoorstel van het CDA. Met als reden dat er een vorm van dwang in de wet blijft, ook met dit wijzigingsvoorstel.

BBB stemt waarschijnlijk tegen

Dat betekent dat de BBB waarschijnlijk tegen gaat stemmen. Daarmee is het heel lastig om de wet nog door de Eerste Kamer te krijgen. De BBB is daar de grootste partij met 16 zetels. Maar voor het zover is, zijn er nog verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat betekent dat de partij waarschijnlijk een punt zal gaan worden op de formatietafel van een nieuw kabinet. En dan kan het nog alle kanten opgaan.

Vanmiddag wordt er gestemd over de wijzigingsvoorstellen, de amendementen. Volgende week, of misschien al aankomende donderdag wordt er dan over de hele wet gestemd.