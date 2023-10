Uur van de waarheid voor Hoekstra: 'Europarlementariërs zullen hem grillen'

Goed voorbereid

Hoekstra heeft zich daarom de afgelopen tijd ook goed voorbereid. Hij voerde onvermoeibaar voorgesprekken met talloze Europarlementariërs.

Als Hoekstra vanavond zijn hoorzitting doorstaat, stemt het Europees Parlement donderdag plenair over Hoekstra's benoeming als klimaatcommissaris. De kans dat er vanavond al duidelijkheid is, is niet zeker. Ook de sociaaldemocratische Slovaak Maros Sefkovic wordt door Europarlementariërs verhoord. Dat is morgen. Hij solliciteert voor de baan als eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. De kans is groot dat deze sollicitatie - morgen - eerst wordt afgewacht voordat er duidelijkheid komt voor Hoekstra.

Overtuigt Hoekstra bij de hoorzitting niet, dan volgt nog een herkansing. En dan kan hij zich opnieuw opmaken voor een boel huiswerk.