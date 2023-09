Armoederegelingen zijn doolhof en oneerlijk: 'Scheelt honderden euro's per maand waar je woont'

Sandra Elzinga Benedick uit het Friese Ureterp en haar man zijn allebei chronisch ziek en daardoor aan huis gekluisterd. Het gezin met drie kinderen moet rondkomen van zo'n 1500 euro per maand en heeft de toeslagen en gemeentelijke regelingen hard nodig.

Steeds meer van die regelingen zijn de afgelopen jaren bij gemeentes neergelegd: zoals bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, wmo, huishoudelijke hulp en individuele potjes en stichtingen voor bijvoorbeeld schoolspullen.

Woud aan regels

"We zijn natuurlijk blij met die regelingen. Maar het valt niet mee om de weg te vinden in het woud aan regels", zegt Sandra. "Het is een doolhof, gemeenten geven ook niet genoeg openheid wat er allemaal is. Je moet heel veel vragen, heel veel mensen spreken voordat je eindelijk het antwoord hebt. Hoe je behandeld wordt bij de gemeente is vaak koud en kil. Als een nummer, als een zakelijk dossier. "

Verschillen

Ook het verschil tussen gemeenten is groot, weet Sandra uit eigen ervaring. Ze verhuisde een tijd terug van de ene naar de andere gemeente. "Het is gewoon heel oneerlijk verdeeld. Zo is een toeslag in de ene gemeente 200 euro en in de andere gemeente 600. En in onze huidige gemeente kreeg je wel vergoeding voor een bril, in de vorige gemeente niet. En hier hebben ze ook veel meer potjes, voor activiteiten."