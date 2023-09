PVV komt met kandidatenlijst: drie nieuwelingen in top 10

De voorzitter van de fractie in de Eerste Kamer, Marjolijn Faber, stapt over naar de Tweede Kamer. Ze staat op de zevende plek. Hoogste nieuwkomer is zelfstandig ondernemer Rachel van Meetelen uit Bergen op Zoom. De kermisondernemer, met haar eigen poffertjeskraam, heeft de derde plek gekregen.

Nieuwkomer

Op plaats zes staat ook een nieuwkomer: René Claassen. Hij is momenteel fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten van Limburg.

De top tien wordt verder aangevuld door zittende Kamerleden. Op nummer 1 staat, niet verrassend, Geert Wilders. Gevolgd door Fleur Agema. Léon de Jong is gezakt op de lijst. Twee jaar geleden was hij nog nummer vier, nu staat hij op de dertiende plek. Edgar Mulder heeft juist een hogere plaats gekregen. Hij is van vijftien naar acht gegaan.