Geen spitsheffing? Dan betaalt volgens NS-baas iedereen de rekening

Waarom wordt het duurder?

Dat het reizen duurder wordt is vooral een kwestie van achterstallig onderhoud, benadrukt Koolmees. De afgelopen jaren kon NS een groot deel van de kostenstijgingen niet doorberekenen aan de klanten als gevolg van afspraken die daarover waren gemaakt met het kabinet. Nog altijd kan het bedrijf de komende twee jaar niet meer dan de helft van die 'misgelopen' inflatie verrekenen in de prijzen, aldus de topman.

Debat

De vraag is of de Tweede Kamer zich laat overtuigen. Het is verkiezingstijd en dan eisen veel partijen toch een betaalbaar prijskaartje. Morgen gaat de Kamer over deze controversiële maatregel in debat. Als de Kamer 'nee' zegt tegen de spitsheffing is wel de grote vraag: wat dan? Want dat er iets moet gebeuren aan de overvolle treinen, daar is iedereen het wel over eens.