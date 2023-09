Dringend advies: publieke omroep moet zelfstandige 'scheidsrechter' krijgen

Daarmee zou het in de toekomst ook makkelijker worden om omroepen zoals Ongehoord Nederland (ON!) tot het bestel toe te laten. Deze rechts-populistische omroep heeft drie boetes gekregen vanwege het verspreiden van desinformatie. De NPO heeft het kabinet gevraagd om de aspirant-omroep uit het bestel te zetten. Het is aan demissionair staatssecretaris Uslu (media en cultuur) om daar al dan niet gehoor aan te geven. Dat besluit volgt eind dit jaar.

Deze taak zal, als het aan het adviescollege onder leiding van Pieter van Geel ligt, in de toekomst bij een nieuwe autoriteit komen te liggen: de Autoriteit Publieke Media (APM). Deze zal als een soort onafhankelijke scheidrechter fungeren. Overigens noemt het adviescollege ON! in het rapport niet bij naam.