Tweede Kamer wil honderden miljoenen extra voor bus en trein

De Tweede Kamer wil honderden miljoenen uittrekken om prijsstijgingen in het openbaar vervoer te voorkomen. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 400 miljoen euro. Een motie van de ChristenUnie en GroenLinks-PvdA krijgt in ieder geval steun van CDA, D66, Volt, SGP, SP, VVD, BBB en PVV.

De NS krijgt extra geld waardoor het treinkaartje niet duurder wordt. Als het aan de Tweede Kamer ligt in totaal 120 miljoen euro extra volgend jaar, op die manier kunnen de kaartjes even duur blijven als dit jaar. 300 miljoen voor streekvervoer De prijzen voor openbaar stads- en streekvervoer zouden volgend jaar weer buitengewoon hard stijgen. De verwachting was dat kaartjes en abonnementen in 2024 maar liefst 11,3 procent duurder worden. Dat kwam onder andere door hogere brandstofkosten en hogere personeelskosten. De Tweede Kamer steekt hier dus nu een stokje voor en trekt voor dat deel 300 miljoen euro uit. Volgens Mirjam Bikker (ChristenUnie) moet het ov 'een basisvoorziening' zijn, 'ook in de regio'. "Verbindingen tussen dorp en stad, verbindingen naar ziekenhuis, school of winkel moeten in stand blijven."