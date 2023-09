Tweede Kamer wil hoger minimumloon, maar niet iedereen is daar blij mee

Wat wil de politiek?

Een Kamermeerderheid (GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, PvdD, DENK , PVV VOLT en Den Haan) wil het wettelijk minimumloon verhogen met 1,7 procent, bovenop de verhoging die vanaf januari al in het vat zat. Het minimumloon zou in januari al stijgen van 12,79 naar 13,27 euro per uur. Door de Kamermotie komt daar nog eens 22 cent bij.

Toch is niet iedereen er even blij mee. Zoals de VVD. De liberalen maken nu liever een andere keuze en willen meer geld voor de middeninkomens. En ook de werkgevers zijn tegen.

Hoe zit dat?

Allereerst omdat het minimumloon gekoppeld is aan de uitkeringen. Dus: als het minimumloon omhoog gaat, stijgen de uitkeringen (bijstandsuitkering en de AOW) ook automatisch mee. Kleinknecht: "Het is in ons land zo geregeld dat de uitkeringen gekoppeld zijn aan het minimumloon. En daardoor is het een heel ingrijpende maatregel."

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is tegen een verhoging. "Zij stellen dat een stijging van het minimumloon gevolgen heeft voor de bedrijven. Die zijn meer geld kwijt want arbeid wordt duurder. En het gevolg zou dan zijn dat de bedrijven de kosten doorvoeren in hun producten. Maar als bedrijven daarmee niet uit kunnen, zouden ze hun werkgelegenheid kunnen gaan verlagen. Of erger nog: failliet gaan."

Kleinknecht stelt overigens grote vraagtekens bij deze zorgen. "Meerdere actuele wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de impact op de werkgelegenheid best klein is. Of zelfs helemaal niet."