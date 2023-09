Rumoer binnen de BBB over kandidatenlijst: 'We hadden menselijke maat moeten toepassen'

Op de kandidatenlijst van de BoerBurgerbeweging staan in totaal 80 namen. De voorlopige kandidatenlijst werd op 8 september naar de leden gestuurd en openbaar gemaakt. Drie leden kwamen in verzet: ze waren het niet eens over de plek van in totaal negen kandidaten, blijkt uit informatie die RTL Nieuws heeft ingezien.

Wijziging

Zo kwam er kritiek van kandidaat-Kamerlid Gerlof Roubos. De Brabander was niet tevreden met zijn eigen plek. Roubos werd op de 29e plek gezet, maar wil naar de 15e plek. Roubos vindt het belangrijk dat de kandidatenlijst een goede afspiegeling is van Nederland en vindt dat Brabant ondervertegenwoordigd is. Of hij boos is over de gang van zaken? "Ik ga daar niets over zeggen. Dit is een interne aangelegenheid. Ik weet ook niet waar ik uiteindelijk nu sta op de lijst. Ik ga dat zaterdag wel horen."

Zaterdag wordt de kandidatenlijst officieel gepresenteerd aan de leden tijdens een algemene ledenvergadering.

Meer kritiek

Er was meer kritiek. Een ander BBB-lid dat liever anoniem wil blijven, diende een verzoek in om de posities van zeven kandidaten op de lijst te veranderen. Hij wilde sommige kandidaten hoger op de lijst, en andere kandidaten juist lager. Ook deze verzoeken werden in eerste instantie afgewezen. Het lid zegt hierop: "Ik ga hier geen commentaar op geven."