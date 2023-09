Koning bespreekt bestaanszekerheid in troonrede: 'Permanente opdracht'

Maatschappelijk weefsel

Willem-Alexander ziet daarin de verbondenheid van Nederlanders met hun buren, dorp, stad, vereniging of regio. "Ik ontleen er de vaste overtuiging aan dat het maatschappelijk weefsel van onze samenleving bescherming verdient. Er schuilt een grote samenbindende kracht in alles wat mensen met elkaar bereiken in het kleine, het dagelijkse, het gewone. Verbinding ontstaat waar mensen bij elkaar komen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar vraagt blijvende aandacht en inzet van ons allemaal."

Daarnaast constateert de koning dat er nog steeds kansenongelijkheid is in Nederland, dat niet iedereen toegang heeft tot een fatsoenlijke woning, en is er nog steeds sprake van discriminatie en uitsluiting. Een fragment hiervan is te zien in de video hieronder: