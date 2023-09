Vaccins tegen vogelgriep nu ook in de stal getest: 'Scheelt hopelijk veel dierenleed'

De proef vindt plaats in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgens demissionair minister Piet Adema is die cruciaal om een einde te kunnen maken aan de grootschalige ruimingen van pluimveebedrijven, die zijn getroffen door het vogelgriepvirus.

Hij zegt: ''Die ruimingen zijn verschrikkelijk om mee te maken. Dus als de proef slaagt en we kunnen opschalen, dan scheelt dat een heleboel dierenleed en ook leed van de houders. Want voor de houders is het ook verschrikkelijk."

Grootste infectie

Nederland kampt met de grootste vogelgriepinfectie sinds 2003. Waar vroeger sprake was van uitbraken in het winterseizoen, is het virus sinds 2022 het hele jaar door aanwezig onder wilde vogels. Veel vogels zijn daardoor gestorven, bovendien moest het ene na het andere pluimveebedrijf worden geruimd vanwege besmetting met het virus. Ook waren er veel preventieve ruimingen van bedrijven in de omgeving. Het gaat in totaal om miljoenen dieren.

Bestrijding van de ziekte is niet alleen belangrijk om dierenleed te voorkomen. Vogelgriep is een zoönose en kan nu al bij intensief contact met besmette dieren overslaan op de mens. De angst bestaat dat het virus zo muteert dat het gemakkelijker kan overslaan. Het risico wordt nu nog als laag ingeschat, maar dat kan veranderen. Reden waarom in de Tweede kamer is aangedrongen om zo snel mogelijk over te gaan op vaccinatie van pluimvee.

Dat de gevaren nooit zo groot waren als nu, zie je in onderstaande video: