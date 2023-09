ChristenUnie wil financiële ademruimte voor gezinnen

In een nieuw belastingstelsel moeten volgen de CU de toeslagen verdwijnen, zodat de malaise van de terugvorderingen achteraf wordt voorkomen. Ook moet werk meer lonen en moeten gezinnen en huishoudens met lage inkomens erop vooruitgaan, terwijl de belastingen op vermogen omhoog gaan. De partij is net als bijvoorbeeld PvdA/GroenLinks voor een verhoging van het minimumloon. Die moet uitkomen op bijna 18 euro per uur in 2028.

Markt terugdringen

In de zorg moet de markt stevig worden teruggedrongen als het aan de ChristenUnie ligt. "We maken er prioriteit van, de overnames van huisartsen door investeringsmaatschappijen te stoppen", valt te lezen in het programma. Ook wil de partij dat de tandartskosten in het basispakket komen en het eigen risico voorlopig niet verder omhoog gaat. CU wil daarnaast meer inzetten op preventie, bijvoorbeeld met minimumprijzen voor alcohol en een leeftijdsgrens van 18 jaar voor energiedranken. De maandelijkse zorgpremie moet bovendien door drie worden gedeeld, vindt de partij.

Ook op het gebied van migratie houdt de partij vast aan een linkse koers. De zogeheten discretionaire bevoegdheid keert wat betreft de ChristenUnie weer terug. Dit houdt in dat de verantwoordelijk bewindspersoon migranten in schrijnende gevallen een verblijfsvergunning kan geven als de regels dat niet toestaan.