CU-Kamerleden Drost en Van der Graaf moeten vrezen voor zetel

De lijst wordt aangevoerd door Mirjam Bikker, de huidige fractieleider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Het bestuur van de partij heeft haar voorgedragen als lijsttrekker. Op de tweede en derde plek staan de zittende Kamerleden Pieter Grinwis en Don Ceder. Zij maken gezien de peilingen een goede kans om opnieuw te worden gekozen.

De hoogste nieuwkomer is Alwin te Rietstap, wethouder in de gemeente Hardenberg, op plek 4. Nieuw is ook Joëlle Gooijer-Medema op plek 5. Zij is nu wethouder in de gemeente Delft.

Lijstduwers

Van kabinetsleden van de ChristenUnie staat alleen demissionair landbouwminister Piet Adema op de kandidatenlijst. Hij staat op plek 45 en fungeert als lijstduwer. Andere bekende lijstduwers zijn voorganger Henk Stoorvogel op plek 48, RTL-weerman Reinier van den Berg op plek 49 en historica Beatrice de Graaf op plek 50.

De lijst is nog niet definitief. Op 30 september houdt de ChristenUnie het verkiezingscongres en mogen de leden oordelen.