BBB wil landbouwgrond beschermen, dienstrecht voor 18-jarige en inzetten op kernenergie

Arbeidsmigranten mogen maximaal tien jaar in Nederland blijven, de maximumsnelheid op snelwegen moet terug naar 130 kilometer per uur en na drie ernstige delicten moet een dader levenslang de cel in. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de BoerBurgerBeweging, dat vandaag is verschenen.

Vanzelfsprekend gaan veel voorstellen in het BBB-programma over de natuur en landbouw. Zo wil de partij dat de huidige stikstofwet van tafel gaat, moet de aparte minister voor stikstof verdwijnen en komt natuurkwaliteit centraal te staan bij de ontwikkeling van beleid. Niet braak liggen Verder moet de btw op groente en fruit omlaag naar 0 procent, krijgt landbouwgrond een beschermde status en wordt voedsel van dichtbij goedkoper dan van ver weg. Ook moet de overheid vissers helpen bij het moderniseren van hun vloot, hoeft landbouwgrond niet langer verplicht braak te liggen en hoeven hertenkampen toch niet te verdwijnen. Daarnaast gaat Nederland wat BBB betreft inzetten op kernenergie. Lees ook: Mona Keijzer (ex-CDA) is de premierskandidaat van de BBB Op sommige gebieden lijkt het verkiezingsprogramma een hang naar het verleden te hebben. Zo keert het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening terug, net als de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Ook wordt het aanleren van praktische vaardigheden, zoals basale huishoudelijke taken, verplicht op de middelbare school. Statushouders Op het gebied van asiel moet er flink wat veranderen als het aan de partij van Caroline van der Plas ligt. Zo worden er jaarlijks maximaal 15.000 statushouders toegelaten tot Nederland en krijgen zij niet langer voorrang voor een huis. Ook worden ze over het land verspreid op basis van inwonertal van de betreffende regio. Alle toeslagen worden afgeschaft en in plaats daarvan komt er een belasting- en premievrije voet van 30.000 euro. Ook worden er stappen gezet richting de legalisatie van wiet. NAVO-norm Opvallend is het uitgebreide hoofdstuk over defensie. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de eerder gepresenteerde BBB-kandidaat Gijs Tuinman, een van de weinige Nederlandse militairen met een Willemsorde. De partij wil in de wet vastleggen dat vanaf 2025 2 procent van het BBP naar defensie gaat, de NAVO-norm. Tot voor kort haalde Nederland die norm niet. Ook komt er een Dienstrecht, iedere 18-jarige ontvangt een vragenlijst van Defensie en mag bij geschiktheid een jaar het leger in. Lees ook: Caroline van der Plas (BBB): 'Wij zijn klaar voor die verkiezingen' Floor Bremer: 'Herkenbaar BBB-verhaal met opvallend veel aandacht voor defensie' "Het is duidelijk het BBB-verhaal", zegt politiek verslaggever Floor Bremer. "Met veel oog voor de tegenstelling tussen de stad en de regio, maar ook een opvallend stevige defensie-paragraaf, die nogal wat lijkt te gaan kosten. Op sociaal vlak gaat BBB op veel punten mee met de linkerkant van het politieke spectrum, maar op het gebied van asiel en veiligheid is het een duidelijk rechts verhaal. Grote vraag na het lezen van het verkiezingsprogramma is wel: wie gaat dit allemaal betalen."