SGP geïrriteerd over emoties transgenderwet: 'Gaan we al onze gevoelens delen?'

Het wetsvoorstel regelt dat het simpeler wordt om het geslacht in je paspoort te laten veranderen. Daarnaast krijgen ook 16-minners de mogelijkheid hun geslachtsaanduiding te laten veranderen.

Maar nu het kabinet is gevallen, heeft de Tweede Kamer besloten om deze wet in de ijskast te zetten en door een volgend kabinet te laten behandelen. Teleurstellend voor D66- en specifiek - Kamerlid Lisa van Ginneken. Van Ginneken is het eerste openlijke transgender Kamerlid en maakte zich hard voor deze wet.

Emotioneel

Van Ginneken reageerde dan ook zeer teleurgesteld. En dat zorgde weer voor irritatie bij SGP-leider Kees van Staaij, zoals te zien is in deze video: