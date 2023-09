Kamer wil omstreden spreidingswet asielzoekers snel behandelen

Een meerderheid van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid wil het wetsvoorstel voor een evenwichtige en eerlijke verdeling van asielzoekers over alle gemeenten niet doorschuiven naar een nieuw kabinet.

Veel tijd is er niet meer voor het behandelen van de wet die asielzoekers eerlijk wil spreiden over het land. Volt wil het wetsvoorstel meteen volgende week behandelen. "Dit proces sleept al veel te lang voort. We willen nu doorpakken en de wet verbeteren en invoeren", zegt Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek.

Eerder was de verwachting dat de wet controversieel zou worden verklaard.

Vraag of de wet er komt

Dat de Tweede Kamer de wet alsnog gaat behandelen, betekent niet dat de wet er ook daadwerkelijk gaat komen. Op voorhand is al duidelijk dat het wetsvoorstel niet ongeschonden door de Kamer komt. In ieder geval CDA en SP hebben al aangegeven het wetsvoorstel flink te willen aanpassen. Veel andere fracties zullen dat ook doen.