Ook volgend jaar gratis schoolmaaltijden, kabinet trekt 166 miljoen uit

Boodschappenkaart

Scholen kunnen er voor kiezen om gezamenlijk in de klas te ontbijten of om gezinnen boodschappenkaarten te verstrekken waarmee een gezin zelf in de supermarkt ontbijt kan kopen. Aanmelding loopt altijd via de school. Zij kunnen zelf bepalen welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.

Het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis verdelen het geld onder de scholen en helpen ze waar nodig.

"We weten dat er nog heel veel kinderen zijn die met een lege maag naar school gaan en niet ontbijten. Er is nog steeds ruimte om meer scholen te helpen", zeiden woordvoerders van de organisaties bij de start van het project.

Motie

De maaltijden werden in het leven geroepen na een motie van VOLT en D66 die een ruime Kamermeerderheid kreeg. In de Tweede Kamer bestaat een brede zorg over armoede onder kinderen. Bestaanszekerheid lijkt een van de belangrijkste thema's te worden in de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

"Mooi dat het kabinet ons voorstel voortzet", zegt VOLT-leider Laurens Dassen. "Gratis schoolmaaltijden helpen kinderen met een betere gezondheid, leerprestaties en sociale cohesie. Nu is het tijd om dit permanent en voor àlle kinderen beschikbaar te maken. We roepen alle partijen op zich hierbij aan te sluiten."