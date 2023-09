Kamer wil bezuinigingsplannen ouderenzorg niet meer behandelen

Over een aantal debatten wordt later besloten of deze Kamer die nog gaat voeren met het demissionaire kabinet. Het gaat vooral over politiek gevoelige onderwerpen, zoals een debat over de omstreden mondkapjesdeal tussen het ministerie van VWS en Sywert van Lienden.

Milieuplannen

Gisteren werd al bekend dat de klimaatplannen van Rob Jetten wel door kunnen gaan. Morgen praten de Kamerleden over onder andere Schiphol, rekeningrijden en de omstreden spreidingswet.