Spanning rond politiek gevoelige wetten: dreigt periode van stilstand?

Is het erg als onderwerpen controversieel worden verklaard?

Van sommige onderwerpen is het echt onverstandig om ze in de ijskast te zetten, zegt politiek verslaggever Frits Wester. "Neem de woningbouw en stikstofopgave. Als de Tweede Kamer verstandig is, moet je juist deze onderwerpen niet controversieel verklaren. Als je die uitstelt, moet je straks veel ingrijpender maatregelen nemen. De verkiezingen zijn dan wel al op 22 november, maar met een lange formatie gaat veel tijd verloren."

Op de vraag of alles niet voor niets is geweest, antwoordt demissionair premier Rutte: "Ik denk dat de Tweede Kamer, verstandig als zij is, zal bepalen welke onderwerpen echt door moeten gaan. Het demissionaire kabinet moet zich koest houden met nieuwe plannen. Ik vertrouw op een goede uitkomst."

Wanneer weten we het definitief?

De Tweede Kamer zal volgende week dinsdag, 12 september, stemmen over de definitieve lijst. Dan weten we dus welke onderwerpen controversieel worden verklaard en welke niet. Volgens hoogleraar Voermans is het toch een beetje koehandel. "Zo willen D66 en Volt niets controversieel verklaren. Dat is een slimme zet: de andere partijen moeten dan uitleggen waarom ze iets controversieel verklaren. Het is een politiek spel. Zie het als een start van de campagne."