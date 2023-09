Van der Plas in lezing: 'Onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens'

Polarisatie wordt ook door politici aangejaagd, stelt ze verder. Hoe? "Door mensen met een – voor hen – minder welgevallige mening weg te zetten als dom, domrechts, wappies of proteststemmers."

"Dagelijkse zorgen, maar ook dagelijkse grappen weghonen als kroegpraat, borrelpraat en verjaardagspraat. Ik vind dat verschrikkelijk. Het dedain dat daarmee wordt uitgestort over gewone mensen, met gewone levens, gewone banen, gewone verlangens en behoeftes, gewone families, gewone humor, is ronduit stuitend. Jouw mening nemen we niet serieus. Jouw grap is fout. En het ergste is: de mensen die dit doen, hebben het zelf niet eens door. En onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens. Als volksvertegenwoordigers hebben wij juist de taak dit serieus te nemen."

Familiebedrijven

Van der Plas pleit verder voor meer ruimte voor familiebedrijven. Ze koestert de Nederlandse maakindustie. "Nederland mag niet achterop raken. En moet zijn maakindustrie behouden, om niet nog meer afhankelijk te worden van het buitenland."