CDA: een 'hasjheffing', meer kinderbijslag en geen ruimte voor wolf

Het CDA, dat in een crisis zit en in peilingen en rond de vier virtuele Tweede Kamerzetels circuleert, wil dat er meer ruimte komt voor de burger. De partij keert in het nieuwe verkiezingsprogramma terug bij het gezin als hoeksteen van de samenleving. Gezinnen moeten veel meer geld krijgen, bijvoorbeeld door een verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

Bestaanszekerheid

Naast bestaanszekerheid, een onderwerp dat bij veel anderen politieke partijen veel aandacht krijgt, zet het CDA in op doorgaan met bouwen van woningen, investeren in de regio, een groene industriepolitiek en een ander integratiebeleid voor nieuwkomers.

Het terugwinnen van de kiezers wordt heel hard werken, erkent Bontenbal in het gesprek dat hij had met politiek verslaggever Roel Schreinemachers: