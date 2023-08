Haags lobbycircus is losgebarsten: 'Met alleen klagen kom je er niet'

De jongeren zijn niet de enige club die politieke partijen aanschrijven voor hun speerpunten. "Ruim duizend organisaties, bedrijven of belangenclubs lobbyen bij de politieke partijen nu er verkiezingsprogramma's geschreven worden", zegt Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs van de Universiteit Leiden.

"Het aantal organisaties dat lobbyt groeit. Ook bij lobbyorganisaties zie je verspintering. En je ziet steeds vaker dat kleine maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven zich roeren. Ze zetten zich af tegen de grote traditionele lobbyclubs. En komen met een nieuw verhaal."

Lange adem

Maar met een goed verhaal alleen kom je er niet. Hoe beland je dan wel in de verkiezingsprogramma – en later misschien wel in het regeerakkoord van een nieuw kabinet? "Succesvol lobbyen is een kwestie van de lange adem. Jarenlang investeren. En lobbyen is niet alleen klagen, maar ook oplossingen aandragen. Door je eigen verhaal aan een maatschappelijk thema te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan de boerenorganisaties, maar ook aan Extinction Rebellion."

Daarnaast zijn er allerlei brancheorganisaties die lobbyen. Fred Bloot van de Sportvisserij Nederland zorgt er al vijftien jaar voor dat de belangen van de sportvissers gehoord worden in Den Haag. "Wij kijken verder dan onze hengel lang is", zegt Bloot. "We komen niet alleen op voor anderhalf miljoen Nederlanders die houden van vissen, we komen ook op voor schoon water. En we vragen van de politiek: zie ons staan, omarm ons."