Rapport: strenger stikstofbeleid nodig om natuur te herstellen

Dat blijkt uit een nieuw rapport van Wageningen Environmental Research in opdracht van demissionair minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof. Zij heeft internationaal onderzoek laten vertalen naar de Nederlandse situatie.

Minder effect

Gevolg van de bevindingen uit het onderzoek is dat de maatregelen van het kabinet om de natuur te herstellen minder effect hebben. In 2025 zouden die maatregelen ervoor moeten zorgen dat 39 procent van alle natuurgebieden, niet langer te maken hebben met een te hoge stikstofbelasting. Volgens de nieuwe cijfers blijft dat beperkt tot 29 procent. In 2030 is niet 43 procent van de natuur gevrijwaard van een te hoge stikstofbelasting, maar 30 procent.

Minister Van der Wal zegt in een reactie dat de noodzaak om stikstof te verminderen al hoog was, maar dat door de nieuwe wetenschappelijke inzichten de opgave helaas nog groter is geworden. "Dat is zorgwekkend nieuws voor de natuur en voor iedereen die zo hard werkt aan onze gezamenlijke opgaven om de natuur te herstellen."