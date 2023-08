SP-Kamerlid Jasper van Dijk moet vrezen dat hij zijn zetel kwijtraakt

Sarah Dobbe uit Arnhem en Mathijs ten Broeke uit Zutphen zijn de hoogstgeplaatste nieuwkomers op de lijst. Zij staan op de zesde en achtste plek. Dobbe is op dit moment gemeenteraadslid voor de SP in Arnhem en medewerker van de fractie in de Tweede Kamer. Zij houdt zich onder meer bezig met de persvoorlichting. Ten Broeke uit Zutphen is bekend als medewerker en woordvoerder van de Woonbond en was raadslid en wethouder.

Marijnissen

Lilian Marijnissen voert de SP-lijst aan. Zij werd op 22 juli tijdens de Partijraad gekozen met 94 procent van de stemmen. Het ervaren Kamerlid Sandra Beckerman staat op de tweede plek. Zij houdt zich onder meer bezig met wonen en de problemen in Groningen als gevolg van de gaswinning.