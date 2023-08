Honderden sollicitaties voor Kamerlid: zo voorkomen partijen rotte appels

"Je ziet dat ze daarom steeds meer investeren in screening", zegt parlementair historicus Bert van den Braak. Antecedentenonderzoeken en integriteitsonderzoeken worden steeds gebruikelijker. "Vooral voor nieuwe partijen. Want daar is de kans op ongelukken het grootst. Die partijen zien meer nieuwe mensen die ze niet kennen."

Baantjesjagers en gelukszoekers

De kans op ongelukken is volgens Van den Braak in deze tijd ook groter geworden. "Onder meer door de rol van sociale media. En de partijloyaliteit is de afgelopen jaren flink afgenomen: het aantal baantjesjagers en gelukszoekers groeit in de politiek."

Uit een rondgang langs screeningsbureaus en politieke partijen blijkt dat de vraag naar screenings van politici groeit. Veel partijen vragen, net als BBB, een VOG: een bewijs van goed gedrag van de kandidaten.

Onderzoek door professional

Lenard Prins is eigenaar van recherchebureau Restment uit Putten. Voor deze verkiezingen screent hij de kandidatenlijsten van drie politieke partijen. Welke partijen dat zijn, zegt hij niet. "Dat is vertrouwelijk. We zijn ingehuurd door een nieuwe partij, en twee traditionele partijen."

Zo'n screening houdt meer in dan een paar trefwoorden invullen bij Google. "De kandidaten worden stuk voor stuk doorgelicht door een standaard bronnenonderzoek uit te voeren. We checken cv, diploma's, in bepaalde gevallen vragen we naar de financiële situatie, gegevens van de Kamer van Koophandel enzovoorts. Of de papieren kloppen en er geen fraude mee is gepleegd. En we kunnen extra onderzoek uitvoeren naar openbare bronnen: wat heeft iemand bijvoorbeeld op sociale media gezet?"

Kwetsbaarheden

De wensen van de politieke partij zijn leidend. "Afhankelijk van het partijprofiel zoeken we naar kwetsbaarheden van de kandidaten. Dat doen we door bronnenonderzoek, maar kunnen we de kandidaat ook face to face bevragen. We geven uiteindelijk geen 'go' of ' no go', maar komen met een analyse en constateren kwetsbaarheden. Het is aan de partij wat daarmee gebeurt."

Het standaardonderzoek neemt zo'n zes uur in beslag. Aanvullend onderzoek kost extra. De kosten beginnen vanaf 80 euro voor een digitale documentenscreening en kunnen oplopen tot 1500 euro voor een totale screening. Grote misstanden zijn zeldzaam, zegt Prins. "Als er echt een rotte appel tussen zit met een strafblad, zie je vaak dat de kandidaat zich al terugtrekt zodra bekend wordt dat er een professioneel bureau wordt ingehuurd."