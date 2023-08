Wat Pieter Omtzigt voor ogen heeft, wordt heel lastig: 'Er zijn grote risico's'

Er zijn een paar opties: Omtzigt kan besluiten tijdens de verkiezingen op 22 november om in een beperkt aantal regio's mee te doen. Dan zou dus niet iedereen in het land op hem kunnen stemmen.

Een andere optie: hij komt met een compacte kieslijst. Met een beperkt aantal kandidaat-Kamerleden kan hij maar een beperkt aantal zetels in de Tweede Kamer innemen.

Onmogelijke opgave

Volgens politicoloog Simon Otjes van de Universiteit Leiden zit hierin een groot gevaar. "Verantwoorde groei is een bijna onmogelijke opgave. Een soort nucleaire optie. Want als de kiezer maar in een beperkt aantal kiesdistricten op hem kan stemmen, dan is hij geen landelijke partij. Veel kiezers zullen dat lastig kunnen begrijpen."

Otjes vervolgt: "En als hij zijn grens zet op bijvoorbeeld 30 kandidaten voor de Tweede Kamer en zijn partij haalt 40 zetels, dan krijg je weer een rare situatie. Die overige tien zetels worden dan als restzetels verdeeld over de andere partijen. Maar accepteert de kiezer dat dan?"

Nieuwe kandidaten

Een ding is duidelijk: de tijd dringt voor Omtzigt. Zijn grootste opgave is nu op zoek gaan naar nieuwe kandidaten voor zijn kieslijst, stelt politiek verslaggever Frits Wester. Bekend is dat Nicolien van Vroonhoven zijn woordvoerder wordt, dijkgraaf Hein Pieper partijvoorzitter wordt en ex-gedeputeerde van Overijssel Eddy van Hijum het verkiezingsprogramma gaat schrijven. Het trio was in het verleden ook Tweede Kamerlid namens het CDA.

Dat meer CDA'ers de overstap maken, wordt niet uitgesloten. En ook bij de BoerBurgerBeweging zullen ze in spanning afwachten of BBB'ers de overstap gaan wagen.

"Pieter Omtzigt zal er voor waken dat politieke gelukszoekers zich bij zijn partij aansluiten", zegt Wester. "Hij zal kandidaten moeten vinden die deskundig zijn en binnen de lijnen van zijn partij passen. Hij heeft daar nog een paar maanden voor. Een behoorlijke klus."