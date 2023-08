Bliksembezoek Zelensky aan Nederland: 'We komen vooral praten over F-16's'

De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor de tweede keer een bezoek aan ons land. Ook dit bezoek is in het geheim voorbereid. De oorlogspresident zal onder meer in gesprek gaan met demissionair premier Rutte op de vliegbasis van Eindhoven.

De levering van Nederlandse F-16's aan Oekraïne is het belangrijkste agendapunt. "Om ons volk te beschermen tegen Russische terreur", schrijft Zelensky op berichtensite X. Vorige week gaf de Amerikaanse regering toestemming om de gevechtsvliegtuigen te leveren aan Kyiv. Het is tweede keer binnen enkele maanden dat Zelensky ons land aandoet. De eerste keer was op 4 mei. Bekijk hier de hoogtepunten en de toespraak van het vorige bezoek: Zelensky houdt toespraak in Den Haag: 'Denk vanavond ook aan Oekraïense slachtoffers' 01:36 ✕ Na hun overleg geven Rutte en Zelensky samen een persconferentie. Daarna reist de Oekraïense leider verder. Uit veiligheidsoverwegingen wordt vooraf nooit bekendgemaakt waar hij heen reist. Gisteren was hij nog met zijn vrouw Olena in Zweden. Tijdens een ontmoeting met de Zweedse premier Ulf Kristersson vroeg de Oekraïense leider om de levering van Gripen gevechtsvliegtuigen. In het Scandinavische land worden Oekraïners getraind om te vliegen met dit door het Zweedse Saab geproduceerde toestel. Training F-16 in Denemarken Nederland geeft samen met de Denen leiding aan een coalitie van landen die Oekraïners leren vliegen met Amerikaanse F-16 gevechtsvliegtuigen. Die training vindt in Denemarken plaats. Ook Oekraïense ingenieurs en technici worden opgeleid. Kyiv vraagt al veel langer om moderne westerse gevechtsvliegtuigen. Maar het duurt nog maanden voor ze worden geleverd. "Dit is niet iets voor de heel korte termijn", zei demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie) vrijdag. Ze wilde ook niet kwijt hoeveel F-16's Nederland wil geven. Lees ook: Zelensky na aanval op Oekraïense feestdag: Rusland zal boeten Het kabinet blijft ondanks zijn demissionaire status Oekraïne bijstaan, herhaalde Rutte vrijdagmiddag na de eerste ministerraad na de zomervakantie. "Het einde van dat conflict (is) absoluut nog niet in zicht", aldus de premier. Dat beleid steunt de Tweede Kamer. Zelensky is voortdurend op zoek naar hulp. Het tegenoffensief van de Oekraïense strijdkrachten vordert maar langzaam en de verliezen zijn aanzienlijk. Intussen gaan de Russische aanvallen op steden door. Daarbij vielen zaterdag in de historische stad Tjernihiv nog zeven doden en meer dan honderd gewonden. Dagelijkse update Wil jij iedere middag een selectie van het belangrijkste nieuws en de opvallendste verhalen in je mail? Meld je dan nu aan voor de dagelijkse update.