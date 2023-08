Gratis HPV-vaccinatie verlengd: 'Zoveel leed kun je hiermee voorkomen'

Urgentie is niet hoog

Ruim 1,3 miljoen jongeren komen voor de gratis prik in aanmerking. De GGD rijdt met speciale bussen door het land rond om de prikken te geven. Ook zijn er verschillende pop-up locaties bij bijvoorbeeld treinstations of scholen.

GGD-arts Hintaran ziet twijfels om zich heen. "Jongeren vragen zich af: wat levert het me nu op? De urgentie om het vaccin te halen is daardoor niet heel hoog", zegt de arts.

"We zitten niet zoals in de coronaperiode midden in een coviduitbraak. Ik denk dat veel jongeren er nog niet aan toe zijn gekomen om de prik te halen en er niet per se negatief tegenover staan."Hintaran is daarom blij met de verlenging.