Henri Bontenbal voorgedragen als nieuwe lijsttrekker van het CDA

De 40-jarige Bontenbal studeerde natuurkunde in Leiden. Hij is gespecialiseerd in energiebeleid en duurzaamheid. Bontenbal wordt maandag voorgedragen door het bestuur, de verenigingsraad hakt maandag de knoop door.

Volgens een invloedrijke CDA'er is Bontenbal uitermate geschikt voor deze baan. "Intellectueel en politiek slim, buitengewoon vriendelijk. Een echte CDA'er met aandacht voor medecollega’s. Ook als vicefractievoorzitter heeft hij het heel goed gedaan."

Vaste vervanger

Bontenbal was eerder de vaste vervanger van zieke CDA-Kamerleden, maar kwam begin vorig jaar definitief in de Kamer nadat CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra doorschoof naar het kabinet.

Bontenbal is een warm pleitbezorger van kernenergie. Hij deed verschillende voorstellen daarvoor in de Kamer, zoals de bouw van kleine modulaire reactors. Ook maakte hij zich hard voor een verbod op zogeheten loot boxes, de aankopen van spullen in computerspelletjes, vooral gericht op kinderen.